Dos muertos por tormenta de nieve en EE.UU.

La tormenta de arena nieve que afecta a gran parte de Estados Unidos cobró sus primeras dos víctimas.

El Departamento de Salud de Louisiana informó la muerte de dos hombres por el clima extremo.

Mediante un comunicado señaló que las víctimas murieron por hipotermia dentro de la parroquia de Caddo.

Señaló que no se darían a conocer más detalles.

Tan solo este 25 de enero el sitio poweroutage.us reportó más de 700 mil hogares sin suministro eléctrico, principalmente en el sur de EE.UU.

Tennessee es el estado más afectado, con 244 mil usuarios sin luz, seguido de Texas con 134 mil y Louisiana con 119 mil hogares sin energía eléctrica.

La tormenta, la mayor por envergadura registrada en EE.UU. según muchos expertos, descargó importantes cantidades de hielo y nieve a primera hora del domingo en la región del Medio Atlántico tras hacer lo propio en el Medio Oeste y sur del país.

El temporal ha dejado calles y carreteras difícilmente transitables desde Texas, pasando por Oklahoma o Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York, debido a la cantidad de nieve y hielo.

Las temperaturas aún más bajas que se esperan en los próximos días, con mínimas el martes en la costa Este que estarán en torno a los -15 grados Centígrados, mantienen a las autoridades alerta debido a la formación de gruesas capas de hielo y los efectos que tengan en servicios e infraestructuras básicas.

A su vez, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha pedido a la población de los más de 20 estados que han activado protocolos de emergencia que se evite salir de casa y ha asegurado que el Gobierno Federal está cooperando con estados y compañías eléctricas para agilizar reparaciones de la red eléctrica lo antes posible ante el frío aún más intenso que se avecina.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE