Dos empresas de Parral sufrieron quema de vehículos por bloqueos del CJNG

Tras los hechos violentos al sur del país empresas chihuahuenses fueron dañadas en bloqueos, hasta el momento dos trailers fueron incendiados en diferentes caminos.

Así lo dio a conocer el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla mencionó que hay dos incidentes con empresas de Hidalgo del Parral.

“Pues en Parral es lo que te iba a comentar, en Parral, este tenemos entendido que hubo dos incidentes, camiones quemados y obviamente, pues en las carreteras está manejando todo con mucho cuidado”, comentó.

En este sentido el líder patronal comentó que se han realizado llamados a todos los empresarios de transporte a mantener las precauciones extremas, además de revisar muy bien para comenzar el camino por el bien de las personas y mercancía.

Se ha dado la revisión constante de las carreteras, pues al más mínimo detalle se dará la cancelación de traslado, ya que quieren evitar afectaciones más grandes, sobre todo protegiendo la vida de los conductores.

“Revisen muy bien antes de que salgan cómo están las condiciones porque no queremos que vaya a haber afectaciones de mercancía y mucho menos de vidas humanas, ¿verdad? Entonces, si estamos ahorita pidiendo que se extremen precauciones para todos”, comentó.

Cabe destacar que por el momento no se tiene una cifra de las pérdidas económicas que se han vivido en por parte de empresas, sin embargo, si esto sigue podría dar perdidas millonarias.