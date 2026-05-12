Volcadura de una pipa de gas en carretera a Tomochi deja dos personas sin vida

Dos hombres fallecieron la tarde del lunes 11 de mayo del 2026 luego de un accidente carretero (volcadura), ocurrido por la carretera Tomochi a Las Estrellas a la altura del kilómetro 235 más 500.

Personal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente que acudió al lugar, informó que tuvo a la vista una pipa de gas, perteneciente a la empresa Servi Gas, volcada sobre su costado derecho.

En el interior de la unidad se encontró el cuerpo de un masculino quien fue identificado como Miguel Alberto R. A., de 48 años de edad. Asimismo a unos metros se localiza el cuerpo de otro masculino identificado como David M. D.

Los cuerpos de los hombres sin vida fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicar las necropsias de Ley.