Don Francisco regresa a la televisión con “Gigantes”, entrevistas, concursos y premios

El presentador de televisión chileno Don Francisco estrenará este fin de semana el programa “Gigantes con Don Francisco” en el que entrevistará a famosos y personas en el candelero, al tiempo que combina concursos y la participación del público.

El perfil de los entrevistados es “personas que tienen gran trayectoria o que han tenido éxitos muy rápidos. Esos son gigantes, figuras gigantes nuevas y figuras gigantes históricas”, señaló Don Francisco.

En el programa, el público tiene un karaoke con el que pueden interpretar, por ejemplo, canciones populares de algún artista invitado. También se pueden ganar 10 mil dólares por programa y ofrecerán un auto.

Información de AP