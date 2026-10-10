Asegura SSPE tres artefactos explosivos en municipio de Balleza

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informa que fueron asegurados tres artefactos explosivos de fabricación improvisada en un inmueble ubicado en el municipio de Balleza.

El aseguramiento se realizó en cumplimiento de una orden de cateo ejecutada durante la tarde del 8 de octubre, en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República.

Los hechos derivaron de una agresión armada reportada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado 6 de octubre. Ante ello, elementos de la Policía del Estado desplegaron un operativo en la zona comprendida entre la comunidad de Pinalejo y la comunidad de El Almagre.

Durante el despliegue operativo, tanto terrestre como aéreo mediante el uso de aeronaves no tripuladas, se localizó con el apoyo de un dron un inmueble que a las afueras tenía lo que parecían ser explosivos de manufactura casera.

Durante la inspección en el interior de la vivienda se localizó además un generador eléctrico, una fresadora vertical, un centro de mecanizado CNC y los explosivos, presuntamente utilizados para la fabricación de los artefactos, los cuales serían lanzados a través de drones.

Los artefactos y el inmueble quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones pertinentes.

La SSPE informa que continuará con las acciones de seguridad, vigilancia y sobrevuelos de reconocimiento en la región serrana, a fin de inhibir la comisión de delitos y garantizar la tranquilidad de las familias chihuahuenses.