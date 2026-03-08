Domingo con posibles lluvias y viento de hasta 60 km/hr

El frente núm. 39 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, en combinación con inestabilidad atmosférica y la advección de aire cálido y húmedo del golfo de México, ocasionarán rachas de viento de 40 a 60 km/h, chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte del país.

Para el estado de Chihuahua se pronostican lluvias aisladas, así como rachas de viento.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Domingo 08 de marzo:

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Ciudad de México.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.



Mantenga las prevenciones en caso de tomar caminos carreteros ante la formación de tolvaneras o lluvias.