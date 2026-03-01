Domingo caluroso, máxima de 32°C para Chihuahua y 31°C para Juárez

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que para este domingo 1 de marzo la corriente en chorro subtropical en interacción con una línea seca sobre Coahuila, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, un canal de baja presión, un frente frío en el sur de Estados Unidos y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico favorecerán un ambiente de frío a fresco por la mañana, de poco caluroso a caluroso por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana.

Asimismo, cielo de despejado a mayormente despejado con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, que pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, incluyendo: Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero y Palomas.

Pueden superar los 25 km/h en partes de las zonas norte, noroeste y sureste, incluyendo: Ahumada, Ascensión, Casas Grandes, Guachochi y Coronado.

Se esperan lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de la zona suroeste, incluyendo Guadalupe y Calvo y El Vergel, que pueden estar acompañadas de caída de aguanieve y/o nieve durante la madrugada del lunes en las partes altas de la sierra, incluye El Vergel.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 32/14, Juárez 31/12, Janos 30/8, Madera 26/5, Temósachi 28/3, Cuauhtémoc 27/9, Ojinaga 35/15, Delicias 34/14, Camargo 34/14, Jiménez 33/13, Parral 31/13, Creel 25/3, Chínipas 37/18, Guachochi 25/4, El Vergel 24/2.