Giancarlo Stanton irá a lista de lesionados de New York Yankees

El toletero de los New York Yankees, Giancarlo Stanton, pasará a la lista de lesionados debido a una distensión de grado leve en la pantorrilla derecha.

Stanton abandonó el partido del viernes, el primero de la serie en Houston, tras sentir rigidez en la pantorrilla mientras corría las bases, y se perdió los tres juegos siguientes, incluida la victoria del lunes por 4-2 sobre Texas Rangers, que abrió la serie.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, reveló los resultados de una resonancia magnética tras el encuentro.

“No parece demasiado grave, pero sí lo suficiente como para no querer esperar un par de días más”, comentó Boone.

Al preguntársele si Stanton podría regresar tan pronto como sea elegible para salir de la lista de lesionados de 10 días, Boone respondió que es posible, aunque no quiso establecer un plazo exacto.