Prevén martes nublado en la capital y chubascos aislados en las regiones norte y noreste de Chihuahua

Este martes, el frente frío 47 se ubicará al sur de Estados Unidos, con la influencia de circulación anticiclónica que preservará el ambiente caluroso en la entidad.

Aunque la probabilidad de lluvia desaparecerá para esta jornada, el cielo mostrará una mayor nubosidad.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/mpkL676dIt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 28, 2026

Los vientos disminuirán, aunque todavía se esperan rachas de hasta 55 km/h en zonas del noroeste como Ignacio Zaragoza y Gómez Farías, con riesgo de tolvaneras en dichas áreas.

El termómetro para el martes seguirá con valores altos, temperaturas que oscilarán entre los 33 y 36 °C en gran parte del territorio estatal. Sin embargo, el contraste térmico será evidente en la sierra, donde ciertas localidades registrarán mínimas de entre 3 y 6 °C.

Esta amplitud térmica obliga a la población a mantenerse prevenida ante los cambios bruscos de temperatura que se presentarán entre el amanecer y las horas de mayor insolación durante el mediodía.