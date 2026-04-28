Niño de 2 años desaparece y lo encuentran 10 horas después durmiendo en una montaña

Un niño de dos años fue hallado durmiendo tras una búsqueda de 10 horas en una aldea de Turquía. Desapareció durante una salida al campo con su familia en Boyabat (provincia de Sinop). Aunque ocurrió el mes pasado, se ha vuelto viral un video donde aparece plácidamente dormido en el suelo, usando sus chanclas como almohada.

Sinop'ta kaybolan 2 yaşındaki çocuk, 10 saat sonra uyurken bulundu.pic.twitter.com/4UCkL5jocz — Haber (@Haber) April 27, 2026

El niño se alejó mientras los adultos cargaban arena. Al notar su ausencia, la familia avisó a las autoridades, que enviaron equipos de emergencia. Aldeanos también participaron en la búsqueda.

Lo localizaron en la cima de una montaña, a tres kilómetros de su última ubicación, tras casi medio día de rastreo. En el video, un hombre lo despierta llamándolo “Emir” y ríe de alivio; el niño reacciona con normalidad. Según la prensa local, estaba en buen estado de salud.