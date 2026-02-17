Documenta Fiscalía 13 reportes falsos por robo de vehículos en 2 meses y medio

Llama Fiscal de Distrito a hacer uso responsable de las instituciones y números de emergencia: “procederemos legalmente contra quien lo haga con dolo”

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, documentó 13 denuncias falsas en el periodo comprendido de diciembre 2025 al 15 de febrero de 2026.

Al respecto, el Fiscal de Distrito, Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, en conferencia de prensa brindada este martes 17 de febrero, invitó a la ciudadanía a hacer uso responsable de las instituciones, ya que se han detectado varios casos de falsedad de declaración, lo cual es un delito y se procede en consecuencia.

“Nosotros les pedimos que denuncien los delitos, porque nos permite realizar investigación, pero también que se haga de manera responsable, porque hemos encontrado que se denuncia falsamente, y eso es muy grave para la procuración de justicia”, comentó.

Indicó que en algunas ocasiones se presenta la denuncia sobre un robo de vehículo inexistente, para poder cobrar el seguro o justificar situaciones personales.

Cuando las investigaciones ministeriales encuentran que el denunciante mintió, este termina desistiéndose, y da lugar a una excusa absolutoria, es decir, no hay una penalidad por falsedad, explicó.

Sin embargo, advirtió que se han detectado por lo menos dos casos en donde la denuncia es falsa y no hubo desistimiento, por lo que esos asuntos fueron tornados a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Servicio Público.

“Esto, además de alterar las estadísticas, pone en marcha la maquinaria ministerial, la investigación a cargo de las policías, en hechos que no son ciertos. Entonces, si llegamos a acreditar con pruebas suficientes que incurrieron en una falsedad, y no hay un desistimiento voluntario, vamos a proceder legalmente, porque es muy lamentable que no se haga uso responsable de la denuncia, que es un instrumento fundamental para la ciudadanía”, señaló.

Al respecto, la coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículos, Marissa Yahaira Domínguez Núñez, informó que en febrero se recibieron 28 llamadas sobre este delito a través de la línea de emergencia 9-1-1.

De estos -precisó-, hay 3 que se documentaron como falsedad de declaración, entre los que destaca que uno de los denunciantes buscaba justificar la falta de un dinero ante su pareja, e inventó el suceso.

Agregó que en diciembre de 2025 hubo tres falsedades, una de ellas porque la persona que reportó, olvidó dónde había estacionado su vehículo.

De entre los casos denunciados en enero de 2026, se detectaron cinco de este tipo: uno era un conflicto familiar, otro era para cobrar un seguro, uno más porque realmente fue un choque y fuga, y otro más se olvidó también donde había dejado su automóvil.

“También es muy usual que en las fiestas o reuniones familiares se les olvida que prestan el vehículo a algún amigo. Hemos tenido detenciones en donde se detiene a la persona y resulta que se lo que se lo había prestado en la reunión”, mencionó.

Dijo que todos los reportes de robo de vehículos se investigan, aun cuando no todas las personas toman la decisión de formalizar la denuncia ante el Ministerio Público, ya que los vehículos se recuperan de forma inmediata.

La coordinadora también advirtió a las y los conductores, tener cuidado de no dejar los vehículos con las llaves en el interior, o vidrios abajo, pues se ha detectado que hay ladrones que ya han detectado esta situación y se aprovechan para robar el automóvil.