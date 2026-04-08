Distraído alcalde de Juárez con la campaña, le ayudamos a recuperar dinero con el SAT

La gobernadora María Eugenia Campos Galván reiteró que el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar se encuentra distraído de sus obligaciones constitucionales por andar en campaña política.

Recordó que el Gobierno del Estado ayudó al edil juarense a recuperar dinero público que tenía retenido con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) luego de que se detectó que en 2021 no se reportaron las retenciones del ISR que realizan a los trabajadores del Municipio.

Asimismo, la gobernadora anunció que mañana miércoles tendrá agenda en Ciudad Juárez, señalando que para ella es importante que la sociedad juarense sienta que el Gobierno los apoya.