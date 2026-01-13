Disminuyeron suicidios 12.75% en 2025, ofrece Estado programas de prevención y atención

El director general del Instituto Chihuahuense de Salud Mental, Javier González Herrera dio a conocer que durante el 2025 se registró una disminución del 12.72 por ciento en los casos de suicidio.

Ello atribuido a las acciones implementadas desde el Gobierno del Estado, como la atención en la línea de crisis, orientando a las personas con tendencias suicidas y brindando atención canalizada.

Javier González mencionó que en 2025 cerró con 476 casos de suicidio, mientras que en 2024 se registraron 545 casos a nivel estatal.

Destacó que Chihuahua y Ciudad Juárez aglomeran el 60 por ciento de los casos en 2025, mientras que el 62 entre los 15 y 39 años de edades.