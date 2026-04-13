Disminuyen incendios forestales casi 60% durante 2026: Desarrollo Rural

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en el estado de Chihuahua se ha logrado una reducción significativa en la incidencia incendios durante 2026.

Al corte del 13 de abril, en 2025 se tenía un acumulado de 258 incendios forestales, mientras que en lo que va de 2026 se han registrado 104, lo que representa una disminución del 59.69 por ciento.

Este avance ha permitido que Chihuahua pase del cuarto lugar nacional en número de incendios en 2025, al octavo lugar en el presente año.

Uno de los indicadores más relevantes es la reducción en la superficie afectada. Mientras que en 2025 se contabilizaban 55 mil 153.53 hectáreas dañadas a esta misma fecha, en 2026 la cifra es de 3 mil 659.64 hectáreas, lo que equivale a una disminución del 94.09 por ciento.

Esto posiciona actualmente al estado en el lugar 14 a nivel nacional, cuando en 2025 ocupaba el primer sitio.

Estos resultados reflejan el impacto positivo de la campaña de prevención de incendios forestales impulsada por el Gobierno del Estado, la cual ha contribuido a generar mayor conciencia entre la población.

Cabe señalar que el 98 por ciento de los siniestros son provocados por actividades humanas, principalmente por descuidos, por lo que el llamado preventivo ha sido fundamental para reducir riesgos.

La SDR agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía, cuyo compromiso ha sido clave para disminuir la incidencia de estos eventos, además de señalar que las condiciones climatológicas han sido más favorables.

Actualmente no se registra ningún incendio forestal activo en la entidad. Estos resultados han sido posibles gracias al trabajo coordinado entre distintas instancias, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), SDR, Coordinación Estatal de Protección Civil y brigadas comunitarias.

Se exhorta a la población a no bajar la guardia y reforzar las medidas de prevención, como evitar dejar fogatas encendidas y asegurarse de apagarlas completamente, no arrojar colillas de cigarro en zonas forestales y evitar la realización de quemas agrícolas sin supervisión. Ante cualquier incendio forestal, se invita a llamar a los números de emergencia (800) 737-00-00 o 9-1-1.