Disminuyen 28% homicidios dolosos en la entidad durante 2026

– En 69% del territorio del estado no se registraron hechos violentos

La estrategia de seguridad en el Estado, implementada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, permitió reducir en 28% las víctimas de homicidio doloso durante los primeros diez meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que representa 443 víctimas menos, de acuerdo con las cifras del balance estatal.

De acuerdo con datos de la la SSPE, durante el mes de octubre de este año, se contabilizaron 93 víctimas de este delito, frente a las 160 registradas en octubre del año anterior, una disminución del 42%. Además, este resultado representa el nivel más bajo de homicidio doloso para un mes de octubre desde 2016.

Otro dato relevante es que en 46 de los 67 municipios del estado no se registraron víctimas de homicidio doloso durante octubre, lo que equivale al 69% del territorio estatal.

Durante el mes de octubre, bajo el mando del Secretario Luis Aguirre en la Policía del Estado, se han potenciado las fortalezas de la institución para combatir el delito.

Estos resultados forman parte del seguimiento estatal a la incidencia de homicidio doloso y permiten identificar tanto la reducción general registrada durante 2026 como los comportamientos diferenciados en los principales municipios de la entidad.