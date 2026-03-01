Dirigente nacional del PAN y gobernadores de Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato estarán presentes en Informe de Maru

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Jorge Romero, informó a través de sus redes sociales que ya está en Chihuahua para acompañar a la gobernadora Maru Campos a su Cuarto Informe de Gobierno.
El dirigente nacional panista publicó una fotografía en compañía de la jefa del Ejecutivo chihuahuense, así como con los gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri; Aguascalientes, Tere Jiménez y Libia Dennise García Muñoz Ledo, de Guanajuato.
Un gusto venir a la gran tierra de Chihuahua, acompañando en su #CuartoInforme a nuestra graaaan Gobernadora @MaruCampos_G junto con las y el mejor Gobernador(as) de México @TereJimenezE @LibiaDennise y @makugo #TusBuenosGobiernos de @AccionNacional #PatriaFamiliayLibertad pic.twitter.com/GK8wQxX0og
Será este domingo a las 11 horas cuando la gobernadora Maru Campos rinda su Cuarto Informe ante la ciudadanía, mismo que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones.