Dirigente nacional del PAN y gobernadores de Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato estarán presentes en Informe de Maru

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Jorge Romero, informó a través de sus redes sociales que ya está en Chihuahua para acompañar a la gobernadora Maru Campos a su Cuarto Informe de Gobierno.

El dirigente nacional panista publicó una fotografía en compañía de la jefa del Ejecutivo chihuahuense, así como con los gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri; Aguascalientes, Tere Jiménez y Libia Dennise García Muñoz Ledo, de Guanajuato.

Será este domingo a las 11 horas cuando la gobernadora Maru Campos rinda su Cuarto Informe ante la ciudadanía, mismo que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones.