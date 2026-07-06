Diputados a Guachochi-Cruz y los priistas de Parral-MB… “¿y si sí”?-Panistas en el Azteca

Este lunes, los diputados locales que integran la actual Legislatura sesionarán en Guachochi. A las 11 horas en el auditorio “Dr. Andrés Balleza Carreón”, declarado Recinto Oficial para albergar la sesión de la Diputación Permanente, justo después de que este fin de semana, la llamada capital de la Sierra Tarahumara realizara el tradicional Ultra Maratón de los Cañones. Entre los puntos a tratar estará una iniciativa y una proposición con carácter de punto de acuerdo por parte de los morenistas Pedro Torres y Edith Palma, mientras que el coordinador de la bancada del PRI, Arturo Medina, presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, presentará tres puntos de acuerdo que impactarían de lleno en el municipio serrano: el primero, para que el Gobierno del Estado instale módulos de atención a la salud visual, el segundo para que el Gobierno de la 4T se aplique y repare la carretera federal Nonoava-Guachochi, la cual se encuentra en malas condiciones como casi todos los tramos federales y por último, que tanto el Estado como la Federación asignen mayores recursos a Guachochi en su calidad de Pueblo Mágico.

Mientras que el también diputado del PRI y presidente de la Comisión de Turismo, José Luis Villalobos, presentará un posicionamiento en relación al desarrollo turístico de ese municipio y su proyección como destino para turistas locales, nacionales y extranjeros, pues se trata de uno de los más visitados en el estado de Chihuahua debido a sus atractivos naturales. Así que hoy toda la acción legislativa estará en Guachochi, esto como parte de la intención del Congreso del Estado y de su presidente, Memo Ramírez, de que la actual Legislatura esté presente en las localidades más importantes de la entidad, y es que la semana entrante, tocará el turno a Parral.

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Ya que mencionamos Parral, vaya oleada de comentarios y polémica levantó el encuentro supuestamente “circunstancial” entre el alcalde con licencia de Juárez y aspirante a la candidatura de la 4T a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, con el regidor y la síndica priistas de la Capital del Mundo, Vicencio Chávez y Dalila Villalobos, encuentro en el que también estuvo Otto Valles, excandidato de Morena a la alcaldía parralense en el 2024. La reunión entre los cuatro antes mencionados ocurrió en el restaurante de un hotel donde Pérez Cuéllar se hospedó, y a decir del expanista y hoy aspirante moreno, se trató de una coincidencia, sin embargo, hubo quienes afirmaron que es muy probable que el alcalde con licencia de Juárez buscara convencer a ambos tricolores a sumarse a su proyecto, con eso de Morena es un movimiento de chile, de dulce y de manteca.

Ya más tarde, la que en redes sociales salió a mostrar su postura tras las críticas recibidas es la síndica Dalila Villalobos, quien aseguró que su compromiso es con la gente de Parral, “independientemente de los partidos políticos, porque para eso entendemos y dignificamos el servicio público”, y que todo lo que hace, lo hace “a la luz del día y de cara a mi gente, porque el único pacto que tengo es con el bienestar de nuestra comunidad”. Así que sin mencionar al PRI o a Morena, ese fue el mensaje de la síndica que llegó al puesto a través del Revolucionario Institucional, pero que en lugar de ser aclaratorio, dejó más dudas que respuestas. ¿Será que otra priista se sumará el barco morenista?

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Y si de aspirantes a la gubernatura hablamos, quien ayer volvió a acudir a la Fiesta Mundialista en la Plaza del Ángel es el alcalde Marco Bonilla, y aunque México quedó eliminado del Mundial por su similar de Inglaterra, los muchachos dejaron un buen sabor de boca al caer con la frente en alto e ilusionar a todo un país que hoy, tras la eliminación del Tri, volverá a su no tan bonita realidad. Es así que con esa emoción que se expandió por todos los rincones de México, ayer el alcalde de Chihuahua capital vio el partido en compañía de miles de personas que acudieron a la Plaza del Ángel, además de que Bonilla aprovechó para estrenar gorra con la frase que se viralizó en este Mundial para con la selección mexicana: “¿Y si sí?”, decía la gorra verde que portaba Marco y varios de los asistentes, y a un costado las iniciales MB y el número 27, porque si algo tiene claro el Presidente Municipal de Chihuahua, es que va con todo por la candidatura del PAN a la gubernatura.

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Los que también se viralizaron por aparecer entre los asistentes al Estadio Azteca ayer en el partido de los Octavos de Final entre México e Inglaterra, mismos que fueron captados entre el público, son la regidora panista Isela Martínez y su esposo Fernando Álvarez Monje, secretario particular de la Gobernadora, quienes aparecieron en las pantallas cuando las televisoras enfocaron las cámaras a los asistentes al Azteca. Por supuesto que no faltaron los oportunistas que criticaron que la pareja acudiera a tremendo partidazo, sobre todo los que se pintan de guinda, mientras que otros tantos señalaron que si tienen tiempo y los recursos necesarios, bien por ellos que presenciaron en vivo y a todo color uno de los mejores partidos de la Selección, aunque se haya perdido frente a los ingleses.