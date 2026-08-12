Diputado priísta Carlos Mancilla agrede a Arturo Ávila por caso “Alito” Moreno

Ciudad de México. La propuesta de legisladores de Morena para que se active en la Cámara de Diputados el juicio de desafuero contra el senador Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, motivó un debate acre durante la sesión de la Comisión Permanente y fuera del recinto, uno de los allegados del dirigente del PRI, Eduardo Gutiérrez Mancilla, se confrontó a gritos, insultos y empujones con el vocero de la bancada guinda en San Lázaro, Arturo Ávila.

La gresca se dio en el patio del Federalismo del Senado, después de que Ávila diera una conferencia de prensa en la que expuso que se debe seguir con el juicio de desafuero al priísta, al que llamó “corrupto” y dio a conocer el gran número de propiedades que adquirió durante su gestión como gobernador de Campeche.

Expuso que Moreno Cárdenas enfrenta cinco carpetas de investigación por un presunto daño patrimonial de al menos 83.5 millones de pesos, además de señalamientos sobre propiedades cuyo valor podría superar los 500 millones de pesos.

Otros legisladores que acompañaron a Ávila mostraron cartulinas con la foto de Alito y las acusaciones de “traidor, vendepatrias, cabildero de Estados Unidos”.

El diputado priísta, Gutiérrez Mancilla, quién participó también en la gresca en que Alitogolpeó al entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, esperó a que Ávila saliera para reclamarle y casi golpearlo, lo que derivó en forcejeos, insultos y descalificaciones mutuas.

Gutiérrez Mancilla, que no forma parte de la Permanente, trató de jalar a Ávila, le puso la mano en el cuello, se interpusieron otros legisladores, mientras el morenista le gritaba “eres el porro de Alito”.

A gritos, Gutiérrez Mancilla replicó: “tú eres un porro de mierda, pinche narco, niñero”, mientras exigía al morenista que se lo dijera de frente. Los insultos no paraban: “eres un vocero del narco”.

El priísta insistió y siguieron los empujones: “no me toques, corrupto”, respondió Ávila y él comenzó una retahíla de descalificaciones: “eres el vocero del narco, cabrón”, “ten huevos”, gritaba, mientras el morenista le repetía: “porro de Alito”, “te mandó tu patrón”.

El diputado Ávila le dijo que había ido sólo a hacer show. “Para robarse la cámara, miren todo lo que hace el PRI. No tiene agenda política”, mientras Gutiérrez Mancilla soltaba más insultos: “narco” y “niñero”.

Al final, rodeados de reporteros y camarógrafos, Gutiérrez Mancilla comenzó a gritar: “me estás amenazando, cabrón. Me estás amenazando”, repetía, y pedía: “que quede aquí grabado”.

E insistió: “este pinche asesino me está amenazando. Quiere censurar a la oposición. Pero no lo van a lograr, cabrón” y alardeó: “con el PRI se topan”.

Ávila cerró la confrontación: “hijo de un delincuente, te mandó Alito Moreno”.

Durante la sesión de la Permanente se exhibió el video con esos hechos, y senadores y diputados de Morena sostuvieron que es una provocación más de Alito Moreno, quién está desesperado para evitar que la justicia lo alcance.