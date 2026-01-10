Difunden video de presunto hurto de teléfono en Boston’s Pizza 

A través de redes sociales se dio a conocer un video en el que se observa el presunto robo de un teléfono celular al interior del restaurante Boston’s Pizza, ubicado sobre la lateral del Periférico de la Juventud, a la altura de Cantera de Mares.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los hechos se registraron durante la noche del pasado 9 de enero y quedaron grabados por las cámaras de videovigilancia del establecimiento.

En las imágenes se aprecia a un hombre adulto que, tras percatarse de la presencia de un celular sobre una superficie cercana, utiliza una caja de pizza como distracción para cubrir el dispositivo. Posteriormente, al retirarse del lugar, realiza un movimiento discreto para llevarse el teléfono junto con el pedido que había adquirido.

El individuo vestía una sudadera en color gris y una gorra blanca, características que han sido difundidas con el objetivo de facilitar su identificación.

Hasta el momento no se ha informado si se presentó una denuncia formal ante las autoridades, sin embargo, el material audiovisual ya circula en plataformas digitales como parte del llamado para localizar al presunto responsable.