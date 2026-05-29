Difieren audiencia de impugnación de Corral vs Maru Campos; senador de Morena no acudió

La audiencia donde se analizaría la impugnación del senador morenista Javier Corral, por el cierre de la carpeta por el presunto secuestro que denunció contra la gobernadora Maru Campos, fue diferida al próximo martes 2 de junio a las 9:45 horas, debido a que el legislador no estuvo presente.

“Si no se presenta el próximo martes quedará sin materia la impugnación presentada por él y quedará firme la determinación de no ejercicio por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, dijo Javier Coello Zuarth, uno de los abogados de la gobernadora de Chihuahua.

Asimismo, el equipo jurídico de Maru Campos acusó formalmente al senador Javier Corral de querer que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación en su contra.

De acuerdo con los litigantes, la intención de Corral es que el caso quede en manos de la federación para resultar favorecido por el vocero de la FGR, Ulises Lara, replicando exactamente la misma estrategia de impunidad operada en el año 2024, cuando este funcionario impidió que arrestaran al exgobernador de Chihuahua.

Esta petición ante la instancia federal fue confirmada por el propio Javier Schütte, abogado de Javier Corral. El litigante ratificó que formalizaron la solicitud ante la FGR para que esta dependencia atraiga el caso de Maru Campos y se responda por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

No obstante, Schütte aclaró que la denuncia no está dirigida directamente contra la gobernadora, sino contra quien resulte responsable, y adelantó que será decisión exclusiva del senador Javier Corral asistir o no a la audiencia del próximo martes.