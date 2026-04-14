Dictan prisión preventiva a director y 4 policías de Guerrero por privación de una menor

• Se les imputó por privación de la libertad personal agravada cometida en contra de una menor de edad

Tras una extenuante jornada de más de 10 horas, en la que el Ministerio Público formuló imputación en contra del Director de Seguridad Pública en Guerrero y cuatro policías municipales de La Junta, el Juez determinó la vinculación a proceso y fijó la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante la audiencia celebrada a partir del mediodía del lunes 13 de abril del 2026, el Ministerio Público formuló los cargos por privación de la libertad personal agravada, en contra de una menor de edad de quien se reservan los datos de identidad.

El juez conocedor de la causa penal, determinó el auto de vinculación a proceso en contra del Director de Seguridad Pública, Jesús Salvador F. O., de 55 años de edad, así como a los oficiales Yeimi V. A., de 29 años; Ismael R. V., de 21 años; Héctor R. R., de 49 años y Marcos Alan G. E., de 22 años.

Los servidores públicos fueron detenidos la tarde del pasado viernes 10 de abril del 2026 en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal de la localidad de la Junta, municipio de Guerrero y les aseguraron sus armas de cargo.

Además, el juez fijó un plazo de dos meses para que el Ministerio Público lleve a cabo la investigación complementaria y como medida cautelar impuso la prisión preventiva por el término de 2 años.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).