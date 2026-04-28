Dictan fallo condenatorio contra acusado por homicidio de un hombre en la colonia Olivia Espinoza

– Los hechos se registraron en 2025

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en contra de Aarón Omar A. H., tras acreditarse su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado, el cual cometió el 21 de mayo del 2025, en perjuicio de un hombre, en la colonia Olivia Espinoza de Ciudad Juárez.

Durante el juicio oral, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida, presentó pruebas contundentes para demostrar que Aarón Omar A. H., agredió con un arma blanca a Gerardo M. R., provocándole la muerte por laceración pulmonar.

El delito ocurrió en un domicilio del cruce de las calles Luis Cárdenas Durán y Soneto 156, de la colonia en mención, acudiendo como primeros respondientes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes llevaron a cabo la detención del citado agresor en el término de la flagrancia.

Tras dictar el fallo condenatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, fijó para el próximo jueves 30 de abril a las 13:00 horas, la audiencia de individualización de sanciones, en donde Aarón Omar A. H., recibirá la sentencia que purgará en prisión.