Dictan fallo condenatorio contra acusado por el homicidio de su concubina en el 2015

• Fue capturado por la AEI en Torreón, Coahuila

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo un fallo condenatorio, dictado por un Tribunal Oral del Distrito Judicial Bravos, en contra del acusado Román L. M., y/o Román M. T., por el delito de homicidio agravado y calificado que cometió a su concubina, en Ciudad Juárez.

Este resultado judicial se obtuvo gracias al material probatorio que presentó una agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, para demostrar la responsabilidad penal del acusado, en la muerte de la víctima.

Las investigaciones ministeriales establecieron que entre el 01 y el 15 de octubre del año 2015, en un lugar no determinado, Román L. M., y/o Román M. T., privó de la vida a su víctima, golpeándola con un objeto contundente y que trasladó el cuerpo hasta un terreno baldío ubicado en las calles Miguel de la Madrid y bulevar Fundadores de América, en donde le prendió fuego.

Hechos por los que anduvo prófugo de la justicia, hasta que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión que le cumplimentaron el 21 de noviembre del año 2024, en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Tras ser declarado penalmente responsable del delito de homicidio agravado y calificado, el próximo martes 30 de junio, en la audiencia de individualización de sanciones, recibirá la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social Número 3.