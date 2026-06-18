Dice Rosana Díaz que aún está valorando si se suma al Verde

A pesar de que ya oficializó su salida de la bancada de Morena, no así a su afiliación como militante, la diputada Rosana Díaz dijo que aún “sigue valorando” si se suma al partido Verde y así conformar una fracción parlamentaria junto al diputado Octavio Borunda.

Díaz Reyes recordó que ayer las dirigencias nacionales de Morena y el Verde han anunciado también que va a haber este alianza, entonces yo pienso que no soy santo de su devoción, ¿por qué? no sé, porque trabajo mucho”.

“Yo me identifico con los principios de Morena. El partido lo integran personas, seres humanos, y hay unos que se equivocan más que otros y hay otros que simulan más que otros, hay otros que traicionan más que otros. Entonces, ahí es donde estoy todavía valorando, estoy todavía analizando la posibilidad de salirme”.

Así lo dijo después de señalar que el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada y el resto de sus ahora excompañeros, “manipularon” tiempos y la narrativa para calificarla a ella de “traidora”, por lo que Rosana Díaz dijo que quien realmente traicionó fueron ellos, en especial la diputada María Antonieta Pérez, de quien afirmó que votó a favor del refinanciamiento de la deuda, según el Diario de los Debates.