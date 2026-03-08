Día Internacional de la Mujer; Hoy marcharán por derechos en Chihuahua

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer por lo cual se llevará a cabo la marcha del 8M, será en punto de las 3 de la tarde por parte de mujeres y colectivos feministas exigiran por derechos y atención a víctimas de violencia, asimismo la colocación de nombres de violentadores.

Comenzará en el monumento de Pancho Villa en la Avenida División del Norte y Avenida Universidad, avanzando toda la avenida Universidad hasta llegar a la avenida Carranza y Aldama en la Plaza del Ángel en donde se espera la concentración de más de 8 mil mujeres.

Desde el pasado viernes se dio la colocación de barras metálicas en el centro de la ciudad, bloqueos para este día lo cual no fue favorable para el sector comercial.

Cabe destacar que se llevará un operativo por parte de la autoridad y solo con personal femenino con el fin de salvaguardar la integridad.

Si transita por el centro de la ciudad en vehículo tome rutas alternas ya que se cerrarán varios accesos durante la marcha.