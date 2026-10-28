Detuvo Policía Municipal a mujer por presunto robo a supermercado

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 27 de octubre de 2026.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) detuvieron a una mujer de 28 años por su probable participación en un robo a un supermercado ubicado en la avenida Los Nogales, en la colonia Sergio de la Torre Hernández.

Policías del Grupo de Criminalística, adscrito a la Subdirección de Inteligencia, acudieron al establecimiento tras recibir un reporte sobre una persona retenida por presunta sustracción de mercancía.

De acuerdo con el personal de seguridad del negocio, la mujer cruzó el área de salida con un carrito con diversos productos y activó las alarmas de los arcos de seguridad. Al solicitarle el comprobante de pago, manifestó que no sabía dónde lo había dejado.

En el lugar se aseguraron aproximadamente 30 artículos y un carrito de supermercado, cuyo valor conjunto fue estimado en 10 mil pesos, según el reporte.

La detenida, identificada como Luz Alondra T. B., fue trasladada al Centro de Detención Zona Norte para su posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.