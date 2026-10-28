La familia crece: Lewis Hamilton se luce con el regalo que les hizo a los hijos de Kim Kardashian

El piloto británico reveló que les regaló un cachorro golden retriever a North, Saint, Chicago y Psalm. Halo ya ha aparecido en las publicaciones de la pareja.

Desde que Lewis Hamilton inició su relación con Kim Kardashian, tuvo claro que los hijos de la empresaria con Kanye West serían parte también de la fórmula y no tiene complicación con ello. Incluso, ha revelado, que disfruta pasar tiempo con ellos.

Durante un encuentro con aficionados en Austin, Texas, en el marco del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, el siete veces campeón del mundo habló sobre la convivencia con los niños y reconoció que pasar tiempo con ellos se ha convertido en una de las actividades que disfruta fuera de las pistas.

“Mis sobrinos siempre me han dado mucha felicidad. Me encanta pasar tiempo con los hijos de mi novia”, compartió. Después explicó que, al tener Kim cuatro hijos, tiene la oportunidad de jugar con ellos. Fue entonces cuando reveló que les hizo un regalo muy especial: “Este año les regalé un perro, así que el pequeño Halo es un nuevo miembro de esa familia”.

El perrito Halo que Hamilton les regaló a los hijos de Kim Kardashian.(Instagram)

El nuevo integrante es un golden retriever llamado Halo, que ya había aparecido en algunas publicaciones de Kim y Lewis. En julio, la empresaria compartió imágenes de la mascota durante unas vacaciones junto al lago, mientras que en septiembre el piloto también publicó momentos con el cachorro.

La llegada de Halo tiene un significado especial para Hamilton, quien perdió en 2025 a Roscoe, su querido bulldog inglés. El perro lo acompañaba con frecuencia en los circuitos y era una presencia importante en su vida. Ahora, el piloto comparte con la familia de Kim su cariño por los animales.

La relación de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

La relación entre la empresaria y el piloto ha ido ganando visibilidad a lo largo de 2026. Después de meses de rumores y apariciones juntos, ambos han compartido algunos momentos de su vida en pareja, incluidas publicaciones en redes sociales y encuentros durante viajes y eventos.

Kim comparte a North, Saint, Chicago y Psalm con su exmarido, el rapero Kanye West. Aunque la empresaria suele mantener ciertos aspectos de la vida de sus hijos fuera del foco público, durante los últimos meses ha compartido algunas escenas de sus vacaciones familiares, en las que también ha aparecido Hamilton.

La revelación del regalo ofrece una nueva mirada a la convivencia del piloto con los niños. Sin entrar en detalles sobre su vida privada, Hamilton dejó claro que disfruta compartir tiempo con ellos y que Halo ya ocupa un lugar dentro de la familia.