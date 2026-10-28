Rafael Márquez visita entrenamiento del Atlante y se reúne con Miguel Herrera

Rafael Márquez y Miguel Herrera se reencontraron en el Atlante, luego de coincidir en la selección mexicana durante el Mundial de Brasil 2014. Foto Atlante FC

Ciudad de México. El director técnico de la selección mexicana, Rafael Márquez, visitó este martes el entrenamiento del Atlante, en las instalaciones del Ajusco, como parte de su gira de trabajo programada por los clubes de la Liga Mx.

Márquez acudió acompañado por Enrique Nieto, vicepresidente de selecciones nacionales; Duilio Davino, director deportivo; Vidal Paloma, auxiliar técnico, y Xabier Mancisidor, entrenador de porteros.

La comitiva fue recibida por la directiva y el staff de los Potros, encabezados por el presidente Emilio Escalante y el director deportivo Jorge Santillana, así como por el estratega Miguel Herrera, quien fue ratificado en el cargo el lunes a pesar de que el equipo se ubica en el antepenúltimo lugar de la tabla.

El michoacano, cinco veces mundialista, observó la práctica y conversó con Herrera —con quien coincidió en el Tricolor durante la Copa del Mundo de Brasil 2014—, para posteriormente saludar a los integrantes del primer equipo.

Sus visitas al resto de los clubes del máximo circuito continuará en los próximos días.