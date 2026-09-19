Detuvo Policía Municipal a hombre con aparente cristal en Oriente

–Estas acciones forman parte del reforzamiento de la presencia y vigilancia policial que mantiene la DSPM mediante la estrategia Blindaje Oriente.

Como parte de las acciones de Blindaje Oriente, elementos de los grupos K-9, GOM y Policía de Proximidad detuvieron a un hombre de 36 años, a quien le aseguraron el equivalente a varias porciones de una sustancia con características similares al cristal.

Los agentes realizaban recorridos preventivos por las calles Parque de San Roque y avenida Equus, en la colonia Jardines de Oriente, cuando observaron a un hombre que presuntamente se encontraba consumiendo una sustancia mediante una pipa.

El detenido, identificado como Manuel E. A., de 36 años, fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.