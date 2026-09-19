Capacitan a personal de Bowí para brindar atención incluyente a personas con discapacidad

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, por medio de la Dirección de Grupos Vulnerables impartió el taller “Ponte en mis zapatos”, dirigido al personal que brinda servicio en el sistema Bowí.

La actividad se llevó a cabo en la Terminal Norte, con el objetivo de sensibilizar a la plantilla sobre las diferentes condiciones de discapacidad y las necesidades que pueden presentarse al utilizar el transporte público.

Durante la capacitación se abordaron las discapacidades visual, auditiva, motriz e intelectual, así como las formas adecuadas de brindar atención y apoyo a las personas usuarias que presentan alguna de estas condiciones.

Las y los asistentes realizaron ejercicios prácticos con sillas de ruedas y bastones, además de cubrirse los ojos, los oídos y la boca, con el propósito de experimentar algunas de las dificultades que pueden presentarse en situaciones de movilidad, orientación y comunicación.

Con estas acciones Bowí fortalece la sensibilización y preparación del personal, con el propósito de brindar una atención respetuosa e incluyente.

Para dudas o sugerencias, comunicarse a través del BowíChat al número 614 512 9386.