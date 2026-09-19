“Que Sheinbaum venga con soluciones, no sólo con discursos”: Álex Domínguez

-Federación le sigue debiendo a Chihuahua

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Álex Domínguez, cuestionó la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Ciudad Juárez, al considerar que la Federación mantiene pendientes importantes con Chihuahua en materia de salud, infraestructura carretera, seguridad pública, el campo y asignación de recursos.

Sostuvo que la visita presidencial para encabezar una asamblea informativa relacionada con el Segundo Informe de Gobierno tiene un carácter “político y propagandístico”, al señalar que existen necesidades de los chihuahuenses que, no han recibido una respuesta suficiente por parte del Gobierno Federal.

“La Federación le sigue debiendo a los chihuahuenses. Chihuahua necesita recursos para medicinas, hospitales, carreteras apoyo al campo y seguridad; necesitamos soluciones y resultados concretos, no solamente eventos para presumir supuestos logros”, expresó.

El legislador priista señaló que uno de los principales pendientes se encuentra en la infraestructura carretera, donde consideró indispensable destinar mayores recursos federales para la conservación, rehabilitación y modernización de las vías de comunicación del estado.

Asimismo, manifestó preocupación por las condiciones del sistema de salud que deben garantizarse recursos suficientes para medicamentos, insumos, infraestructura hospitalaria y una atención médica digna para la población.

En materia de seguridad pública, Alex Domínguez afirmó que la violencia continúa representando uno de los principales desafíos nacionales y exigió al mal llamada 4T reforzar su estrategia y la coordinación con estados y municipios.

“Queremos que la Presidenta venga a Chihuahua, pero que venga con respuestas: recursos para carreteras, medicinas, infraestructura, seguridad y proyectos que verdaderamente mejoren la vida de las familias chihuahuenses”, concluyó.