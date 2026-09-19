Más servicios cerca de casa: fortalece DIF Municipal la red de CEDEFAM

–Las familias acceden en estos espacios a atención psicológica, salud, educación, deporte y apoyo para el emprendimiento

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 19 de septiembre de 2026.– El DIF Municipal fortaleció la red de Centros de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) para acercar a las colonias servicios que apoyan el desarrollo de niñas, niños, jóvenes, personas adultas y familias completas.

En estos espacios se ofrecen atención psicológica, médica y nutricional; apoyo en tareas y clases de inglés; actividades deportivas, artísticas y recreativas, así como capacitación y asesoría para personas emprendedoras. La oferta se adapta a las necesidades planteadas por cada comunidad.

EL último año se inauguró el CEDEFAM Vida Digna, con una inversión de 4.2 millones de pesos , así como el CEDEFAM Nuevo Triunfo, para el cual se destinaron más de 4.9 millones de pesos; ambos con capacidad para recibir a más de 200 usuarios cada mes.

Además, el Centro Comunitario Vistas Cerro Grande se convirtió en CEDEFAM al incorporar los servicios y programas necesarios para brindar una atención más amplia a las familias del sector. A estas acciones se suma la ampliación de la segunda etapa del CEDEFAM Lázaro Cárdenas, con una inversión superior a 6 millones de pesos mediante el Presupuesto Participativo.

La red continuará creciendo con la renovación de los espacios destinados a los CEDEFAM Sahuaros y Panorámico, que en conjunto representan una inversión de más de 12.1 millones de pesos y tendrán capacidad para atender a más de 500 personas mensualmente.

Entre los servicios con mayor impacto se encuentra la atención psicológica brindada en Centros Comunitarios y CEDEFAM, mediante la cual 3 mil 160 personas de todas las edades recibieron 4 mil 726 consultas terapéuticas durante el periodo reportado.

También se amplió la impartición de clases de inglés a siete CEDEFAM y se instalaron Módulos de Impulso a la Economía Familiar, donde mujeres jefas de familia, jóvenes, personas con discapacidad y pequeños negocios reciben capacitación y asesoría gratuita en administración, finanzas, mercadotecnia, digitalización y formalización de sus proyectos.

En el CEDEFAM Punta Oriente opera además un Centro de Atención Infantil que brinda cuidado, alimentación, atención médica, educación preescolar y actividades recreativas de lunes a viernes, facilitando que madres y padres puedan continuar con sus actividades laborales o académicas.

Con la apertura de nuevos CEDEFAM, la ampliación de espacios existentes y la incorporación de servicios especializados, el DIF Municipal acerca a las colonias una atención integral que permite resolver distintas necesidades familiares en un mismo lugar.