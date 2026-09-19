Instruye SSPE participación de los Ceresos del Estado en simulacro nacional 2026

En el marco del Día Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que encabeza Gilberto Loya, llevó a cabo un megasimulacro simultáneo en todos los Centros de Reinserción Social del Estado (CERESOs), en el que participaron elementos de la Policía Penitenciaria, personal administrativo, así como Personas Privadas de la Libertad (PPL).

Durante el ejercicio de alerta sísmica, se movilizaron alrededor de 10,400 PPL, además del personal de custodia, que coordinó y guio en todo momento el proceso de evacuación.

Cabe destacar que es la primera vez que dicha actividad contempla una movilización mayor con los PPL en el Cereso No. 3, cuyos internos fueron retirados de sus respectivos módulos para ser ubicados en zonas seguras en las explanadas de las áreas correspondientes.

Durante la evacuación, el tiempo promedio de respuesta y repliegue se estimó en 3 minutos con 45 segundos.

Con este tipo de acciones, la SSPE, a través del Sistema Penitenciario, refrenda su compromiso con la salvaguarda de la integridad tanto de las personas privadas de la libertad como del personal operativo y administrativo, fortaleciendo la cultura de la prevención, la protección civil y los protocolos de actuación ante emergencias.