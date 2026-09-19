Sheinbaum lleva a Juárez un recorrido por la historia de México y reivindica la defensa de la República

Durante su visita a Ciudad Juárez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo centró parte de su discurso en un amplio recorrido por la historia de México, desde la Independencia y la Reforma hasta la Revolución Mexicana, con especial énfasis en la figura de Benito Juárez y en la defensa de la República frente a las intervenciones extranjeras.

Ante un público en el que destacó la presencia de estudiantes, Sheinbaum recordó que España tardó 15 años después de la consumación de la Independencia en reconocer a México como país independiente, reconocimiento que llegó en 1836. Posteriormente, mencionó la intervención francesa y la llamada Guerra de los Pasteles, para introducir el periodo histórico en el que Benito Juárez tuvo un papel central en la defensa de la soberanía nacional.

La presidenta relató pasajes de la vida de Juárez, entre ellos su enfrentamiento con Antonio López de Santa Anna, su exilio en Estados Unidos y su posterior incorporación a la lucha liberal. Recordó también la Constitución de 1857 y la separación entre la Iglesia y el Estado. Al abordar la intervención francesa, destacó el recorrido de Juárez por distintas regiones del país y su resistencia ante el proyecto imperial encabezado por Maximiliano de Habsburgo.

Sheinbaum también dedicó parte de su discurso a Margarita Maza, esposa de Juárez, a quien recordó por su papel durante aquella etapa histórica y por las gestiones que realizó en Estados Unidos en defensa de la República. La presidenta destacó además la relación de Juárez con Abraham Lincoln y recordó que Estados Unidos mantuvo el reconocimiento de la República Mexicana durante la intervención francesa.

En su relato, Sheinbaum señaló que México vivió dos grandes transformaciones durante el siglo XIX: la Independencia, que convirtió al país de colonia en nación independiente, y la Reforma, que pasó de una República marcada por fueros y privilegios a una República civil. Posteriormente abordó el Porfiriato y sostuvo que, aunque durante ese periodo hubo desarrollo económico, también existieron explotación laboral, injusticias y afectaciones contra pueblos indígenas.

La mandataria vinculó ese episodio con el inicio de la Revolución Mexicana y recordó el llamado de Francisco I. Madero a un “sufragio efectivo, no reelección”. En distintos momentos de su discurso, insistió en que la historia nacional debe ser conocida por las nuevas generaciones y que la defensa de la República ha estado ligada a la participación del pueblo.

La visita a Ciudad Juárez se realizó en el marco de la gira nacional de Sheinbaum, en un contexto en el que previamente se había informado que sostendría un encuentro con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a su llegada al aeropuerto; sin embargo, la mandataria estatal no formó parte del presidium durante el acto público en Juárez.