Fortalece PRI Chihuahua su Consejo Político Estatal y estructura interna

Rinden protesta 372 consejeros políticos estatales y se integran órganos estratégicos del partido

En el marco de la Sesión Solemne de Instalación y Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal, el PRI Chihuahua abordó temas estratégicos relacionados con su vida interna, organización y fortalecimiento de su estructura de cara a los próximos retos políticos en la entidad.

Como uno de los puntos centrales del orden del día, 372 consejeras y consejeros políticos estatales rindieron protesta, fortaleciendo la representación y participación de la militancia dentro de uno de los principales órganos de deliberación y decisión del partido.

Durante la sesión también rindió protesta Armando Bejarano Arriaga como secretario técnico del Consejo Político Estatal, además de formalizarse la integración de la Comisión Política Permanente.

Asimismo, dentro de la Comisión de Justicia Partidaria rindió protesta el diputado Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez, mientras que se llevó a cabo la aprobación y toma de protesta de quienes integrarán la Comisión Estatal de Procesos Internos.

Por su parte, Alex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional y diputado federal, señaló que el PRI se encuentra preparado para competir en el próximo proceso electoral, respaldado por una estructura sólida y con presencia en los municipios del estado.

Destacó que el partido continúa trabajando en el fortalecimiento de sus estructuras territoriales, órganos internos y espacios de participación de la militancia.

Respecto a una eventual alianza electoral, informó que las conversaciones continúan y que próximamente podrían alcanzarse nuevos acuerdos, conforme avancen las mesas de diálogo entre las fuerzas políticas involucradas.

En otro punto de la sesión, Kenya Durán presentó la dinámica de los próximos foros “Chihuahua Fregón”, concebidos como espacios para escuchar, analizar y recoger propuestas sobre los principales temas de interés para la sociedad chihuahuense.

El esquema contempla un Foro General, con mesas de trabajo en torno a siete ejes temáticos; Foros Específicos, enfocados en desarrollar a profundidad cada uno de esos ejes y recabar propuestas concretas; así como Paneles de Especialistas, mediante conferencias y talleres relacionados con los diferentes temas.

Con la instalación de su Consejo Político Estatal y la integración de sus distintos órganos internos, el PRI Chihuahua continúa con sus procesos de organización y preparación de cara a los próximos retos políticos y electorales.