Detuvo Grupo de Operaciones Motorizadas a hombre con envoltorio en Praderas del Sur

–Gracias a los trabajos de prevención y vigilancia en la zona.

Durante recorridos de prevención y vigilancia elementos del Grupo de Operaciones Motorizadas(G.O.M), de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lograron la detención de un hombre identificado como José Guadalupe A.M., por presunta actividad en delitos contra la salud, en la colonia Praderas del Sur.

Fue en la calle Praderas de Madagascar, casi en su cruce con la calle Praderas de Gobi, donde se percatan de la presencia de un hombre recargado afuera de un domicilio, con conducta agresiva hacia las personas que caminaban por el lugar por lo que los elementos detienen su marcha y se entrevistan con él, en ese momento lanzó una mochila que tenía consigo a la calle.

Al revisar la mochila se encontró al interior una sustancia cristalina

y granulosa, con características similares a la droga conocida como “cristal”, así como una cuchara metálica de

aproximadamente 10 centímetros de longitud, quedando dichos objetos bajo resguardo del policía actuante.

El masculino fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur para después ser puesto a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía General

del Estado Zona Centro, mientras que el envoltorio presentado ante el juez cívico en turno quien realizó el pesaje y revisión.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.