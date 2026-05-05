Detuvo Fiscalía Centro a 35 personas en flagrancia durante abril

* Además, localizó a 81 personas con reporte de ausencia y retiró de las calles 9 armas de fuego, entre las acciones más destacadas realizadas por la Policía Ministerial en los 19 municipios de la jurisdicción

Oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, aseguraron durante abril del año en curso, 175 cartuchos útiles, así como nueve armas cortas y siete cargadores, para seguridad de la población.

La Policía Ministerial participó en 270 operativos de diversa naturaleza, y 14 cateos, como parte de las labores de investigación que realizan.

En ese sentido, se llevaron a cabo 35 detenciones en flagrancia, se cumplimentaron 132 órdenes de aprehensión, y pudieron localizar a 81 personas que contaban con reporte de ausencia y/o desaparición.

Dentro de los aseguramientos que se llevaron a cabo por los agentes de la AEI Zona Centro, fue retiradas de las calles casi dos kilos de narcóticos, distribuida en 648.9 gramos de “cristal”, 201.6 gramos de cocaína, y 1 kilo con 067 gramos de marihuana.

Así también fueron asegurados 42 vehículos, entre automóviles y motocicletas, y se recuperaron 17 vehículos, cuatro de ellos, motocicletas.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro tiene jurisdicción en 19 municipios, que son: Chihuahua, Coyame, Ojinaga, Aldama, Manuel Benavides, Aquiles Serdán, Julimes, Meoqui, Rosales, Delicias, Saucillo, Camargo, Santa Isabel, Satevó, La Cruz, Gran Morelos, Belisario Domínguez, San Francisco de Conchos y Riva Palacio.