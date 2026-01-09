Detroit Tigers y su estrella, Tarik Skubal, van al arbitraje salarial

Tarik Skubal y los Detroit Tigers no alcanzaron un acuerdo contractual para la temporada 2026 antes de la fecha límite del jueves a las 20:00 horas, tiempo del Este, para evitar el arbitraje, anunció el equipo.

Skubal, dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, y los Tigers acordaron un contrato de 10.15 millones de dólares el año pasado para evitar una audiencia. El zurdo está programado para convertirse en agente libre después de la temporada 2026.

Los jugadores con más de tres años de servicio en las Grandes Ligas pueden usar el arbitraje para negociar sus salarios para la próxima temporada con los clubes. Si ambas partes no llegan a un acuerdo antes de la fecha límite, intercambian cifras que luego presentan a una audiencia de arbitraje.

Los jugadores y los equipos pueden llegar a un acuerdo después de la fecha límite del jueves para evitar una audiencia, en la que un panel de tres personas escucha a ambas partes y elige a un ganador. Sin embargo, los Tigers históricamente han sido un equipo de “presentación y juicio”, lo que significa que opera con el horario de las 20:00 horas como fecha límite estricta, por lo que se presentará a una audiencia si no se llega a un acuerdo para entonces.

Skubal, de 29 años, recibirá un aumento considerable en ambos casos tras registrar una efectividad de 2.21 con 241 ponches en 195.1 entradas en 31 aperturas como el as de un club que llegó a la postemporada por segundo año consecutivo.