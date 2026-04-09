Detonación de arma de fuego en barbería de la colonia Tierra y Libertad moviliza a corporaciones

Una fuerte movilización policiaca se registró en la colonia Tierra y Libertad, luego de que una mujer realizara una detonación de arma de fuego contra el exterior de una barbería.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresora llegó al establecimiento y, sin mediar palabra, efectuó un disparo que impactó en la fachada del local. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Las encargadas del negocio realizaron de inmediato el llamado al sistema de emergencias 911, lo que permitió la rápida intervención de elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y resguardar la zona.

Las autoridades iniciaron el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente y tratar de identificar a la responsable, así como esclarecer el móvil de la agresión.

El incidente generó temor entre vecinos y comerciantes del sector, quienes solicitaron mayor vigilancia para evitar que este tipo de hechos se repitan.