Detienen policías investigadores a masculino por posesión de narcóticos en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron en flagrancia a un masculino de 70 años de edad, por el delito de narcomenudeo, en la modalidad de posesión simple de narcóticos.

La detención de quien se identificó con el nombre Gabriel Salvador V. H., fue este lunes 29 de junio, cuando los Policías Investigadores realizaban recorridos para la disuasión de los delitos en la calle Hacienda Chinameca, en donde le aseguraron dos envoltorios de plástico con diversas porciones de metanfetamina.

Tras informarle sus derechos, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de las investigaciones y diligencias para determinar su situación legal.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.