Wimbledon 2026: Novak Djokovic supera un duro debut ante Wu Yibing

Wimbledon. El serbio Novak Djokovic, siete veces campeón de Wimbledon y octavo del mundo en la actualidad, tuvo que esforzarse este lunes en su debut en el torneo londinense, para imponerse al chino Wu Yibing en cuatro sets.

El serbio de 39 años ganó por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4, en tres horas y once minutos, en el último partido de la jornada en la pista central, donde espera conquistar el domingo 12 de julio un vigesimoquinto título de Grand Slam.

El exnúmero uno del mundo se enfrentará en la siguiente ronda al griego Stefanos Tsitsipas (87 del ranking), que ha sido dos veces finalista de torneos de Grand Slam y exnúmero tres del mundo.

El griego llegó a la final de Roland Garros en 2021 y a la del Abierto de Australia en 2023, perdiendo ambas contra Djokovic.

El serbio, finalista del Abierto de Australia a comienzos de año, había sido eliminado en la tercera ronda de Roland Garros, a finales de mayo, por el brasileño João Fonseca (27 del ranking).