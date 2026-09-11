Detienen en Sonora a una estadounidense señalada por ser operadora logística de Los Mayos

El Gabinete de Seguridad federal confirmó el viernes 11 de septiembre de 2026 la detención de una mujer estadounidense, ligada a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y señalada como una operadora logística para el trasiego de armas en Sonora.

Por medio de un comunicado el viernes 11 de septiembre de 2026, la mujer fue identificada como Yanet “N”, quien fue capturada en inmediaciones del Puente Fronterizo de México con Estados Unidos, en San Luis Río Colorado, Sonora.

En dicha intervención fueron asegurados un total de cinco mil 445 cartuchos y un vehículo, lo que representó una afectación económica para el grupo delictivo de un millón 655 mil 19 pesos.

A la persona detenida, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Se indicó que la operación para detener a la mujer estadounidense fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Marina) a través de la Armada México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Con estas acciones se afecta la capacidad operativa de los grupos criminales y se evita que armamento y municiones sean utilizados para generar violencia”, destacó el Gabinete de Seguridad federal en redes sociales.