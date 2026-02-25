Detienen en San Juanito a dos hombres con armas y droga durante Operativo Conjunto

El Operativo Conjunto en el que participan elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal del Ejército Mexicano en San Juanito, municipio de Bocoyna, permitió la detención de dos masculinos en posesión de armas de fuego y droga.

El informe señala que al realizar un recorrido de prevención y disuasión del delito por la localidad de Sehuerachi, detectaron a dos masculinos quienes se identificaron como Miguel Antonio C. R., de 34 años de edad y Marco Noé A. V., de 28 años.

Al primero de ellos se le encontró en posesión de un arma de fuego calibre .45 con su cargador y 9 tiros útiles. También, un envoltorio de plástico transparente que contenía un polvo blanco con las características de la cocaína.

Al segundo masculino se le encontró entre sus pertenencias un arma corta, calibre 9 milímetros con cargador color negro y cuatro cartuchos útiles, así como un envoltorio con un polvo blanco con las características de la cocaína.

Los detenidos, así como lo asegurado fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público que realizará las diligencias correspondientes.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).