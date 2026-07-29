Detienen en Mazatlán “El 20”, jefe regional de “Los Chapitos”, vinculado al asesinato de 5 militares en los ‘Culiacanazos’

Autoridades federales detuvieron en Villa Unión, al sur de Mazatlán, a Adrián “N”, alias “El 20”, a quien la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) identifica como presunto jefe regional del Cártel del Pacífico con presencia en el sur de Sinaloa y relaciona con diversos ataques contra personal militar ocurridos entre 2016 y 2023.

La detención se realizó el lunes en un operativo en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con el Ejército, Adrián “N” fue detenido junto con otra persona. Durante el operativo fueron aseguradas dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros, cuatro armas largas, 30 cargadores, 2 mil 158 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico.

La institución señaló que el detenido era responsable de las operaciones del grupo delictivo en Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, Concordia y Escuinapa.

Agregó que es investigado por su presunta participación en la agresión contra personal militar registrada el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, en la que murieron cinco militares. Asimismo, lo relacionó con los ataques contra instalaciones y fuerzas del Ejército durante los operativos para detener a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, realizados en 2019 y 2023.

Los dos detenidos, así como el armamento y los demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, que continuará con las investigaciones.

La Secretaría de la Defensa afirmó que esta detención se suma a otros resultados recientes obtenidos en Sinaloa, entre ellos la aprehensión de Gabriel “N”, alias “Gabito”, a quien las autoridades vinculan con el secuestro y homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera ocurrido en enero de este año, así como con la desaparición de cuatro turistas del Estado de México en febrero.

La institución también mencionó la muerte de Cristhian “N”, alias “Texas”, durante un operativo para su captura en Culiacán, y sostuvo que estas acciones buscan afectar la capacidad operativa y logística de esa organización criminal.

La detención de “El 20” ocurrió un día después de otro operativo realizado en Mazatlán, en el que fuerzas federales capturaron a Ricardo “N”, alias “El Tío”, identificado por las autoridades como operador financiero y presunto líder de una célula vinculada a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

En esa acción fueron detenidas otras cinco personas, entre ellas un ciudadano estadounidense. Además, las autoridades aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, diversas dosis de droga, divisas, equipos de telefonía y de cómputo, dos vehículos y dos inmuebles.