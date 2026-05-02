Detienen en flagrancia a masculino con droga y arma de fuego en la colonia Centro

Le fue asegurado también un vehículo, y dos teléfonos celulares

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron en flagrancia a un masculino, por el delito de posesión de droga y portación de arma de fuego.

La detención de quien dijo llamarse Brayan B.Z., de 24 años de edad, se llevó a cabo este viernes 1 de mayo, en la calle 3ra de la colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua.

El operativo estuvo coordinado con agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, acción policial en la que se aseguró lo siguiente:

Una bolsa plástica transparente, que contenía una sustancia cristalina y granulosa, con las características del cristal, con un peso aproximado de 5.0 gramos.

Una bolsa plástica transparente con un polvo blanco, con las características de la cocaína, con un peso aproximado de 17.0 gramos.

Un arma de fuego corta, en color negro con gris, con un cargador metálico abastecido de cinco cartuchos útiles calibre .9 milímetros.

Un teléfono celular, con la leyenda Kenwood, en color negro.

Un teléfono celular marca Iphone, en color blanco.

Un vehículo tipo vagoneta, marca Land Rover, línea Range Rover, modelo 2015, de color blanco.

La persona detenida y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la Republica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.