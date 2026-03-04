Detienen en flagrancia a hombre en posesión de motocicleta robada

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quienes participan junto con personal del Ejército Mexicano en el operativo de prevención y vigilancia, detuvieron a *Luis Arturo R. Q.,* de 27 años en posesión de una motocicleta con reporte de robo.

La intervención se llevó a cabo en las calles 32 y Guerrero de la colonia Reforma, en donde se pidió al conductor de una motocicleta de la marca Italika, 150 CC., modelo 2002, color negro, sin placas de circulación, que detuviera su marcha para una revisión.

Al revisar los números de serie y cotejar la información en las diferentes plataformas de búsqueda, se encontró que dicha motocicleta contaba con reporte de robo del día 22 de diciembre del 2025 en esta ciudad de Cuauhtémoc.

El detenido así como el vehículo asegurado fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos.

*(De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).