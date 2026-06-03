Detienen en cateo a masculino con droga y arma de fuego

•​El mandato judicial se cumplimentó en un domicilio de la colonia Puerta San Miguel III Etapa, en donde se sospechaba que se comercializaban narcóticos

En un cateo efectuado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, se logró la detención en flagrancia de un masculino, por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

La indagatoria a cargo de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) permitió determinar que en un domicilio de la calle San Charbel, de la colonia Puerta San Miguel III Etapa, se realizaban actividades de comercialización de narcóticos.

Una vez que se otorgó la orden de cateo expedida por el Juez de Control del Distinto Morelos conocedor de la causa penal 859/2026, se cumplimentó y en el domicilio fue detenido en flagrancia, quien dijo llamarse Yanco Catalino C. C., de 28 años de edad, originario del municipio de Guadalupe y Calvo.

Al detenido se le aseguró un arma de fuego larga de color negro, sin marca, un cargador con 16 cartuchos calibre .223, así como 60 cartuchos con la leyenda en su base .233, y tres envoltorios de plástico transparente con un polvo blanco y fino con las características de la cocaína, con un peso de 20 gramos.

El detenido y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).