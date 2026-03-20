Detienen con orden de aprehensión a masculino por atropello de pareja en colonia Las Granjas

•​Los hechos ocurrieron en 2025 y cobraron la vida del hombre, mientras que la mujer quedó lesionada; investigación señala que se trata de un hecho doloso

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, cumplimentaron una orden de aprehensión, en contra de Edgar Manuel G. H., por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometidos en perjuicio de una pareja, en la ciudad de Chihuahua.

El mandato judicial girado bajo la causa penal 773/2026, fue solicitado por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 22 de octubre de 2025, el detenido atropelló de manera dolosa a Jesús Manuel H. G. y a Alondra Isabel H. M., en la avenida Vallarta, a la a la altura del numeral 6103, de la col. Las Granjas.

La víctima masculina perdió la vida en el lugar debido a las lesiones, mientras que la mujer logró sobrevivir.

El detenido Edgar Manuel G. H., fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).