Detienen a Yesenia “N”, secretaria particular de Carlos Manzo y Grecia Quiroz

Fue detenida Yesenia “N”, secretaria particular del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, y de Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de dicho municipio michoacano.

La funcionaria fue detenida en un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía estatal afuera de la Casa de la Cultura de Uruapan el jueves 8 de enero de 2026 a las 16:05 h, según se apuntó en una ficha del Registro Nacional de Detenciones.

Fue puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía de Michoacán para ser presentada ante el juez que libró la orden de aprehensión.

La captura de Yesenia “N” estaría relacionada al homicidio del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, la noche del 01 de noviembre de 2025, durante un evento para conmemorar el Dia de Muertos.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal o de Michoacán ha dado un posicionamiento por esta detención.

Por medio de sus redes redes sociales, Yesenia “N” todavía compartía mensajes de duelo por el homicidio a balazos de Manzo Rodriguez.

“La lealtad no depende de las circunstancias porque es la permanencia de los principios”. Carlos Manzo el mejor presidente de Uruapan y que sigan ladrando los perros señal que vamos avanzando” escribió el 22 de diciembre del año pasado.

Además también compartió fotografías junto a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, durante el denominado Festival de la Rosca 2026, realizado en el municipio michoacano

Con información de López-Dóriga Digital