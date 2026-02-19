Detienen a una pareja droga en cateo a domicilio de la colonia San Jorge

Gracias a una denuncia anónima, se inició una investigación que permitió la intervención conjunta entre MP, AEI, DSPM y DEFENSA

En respuesta a denuncias anónimas, en la colonia San Jorge de la ciudad de Chihuahua, la Fiscalía de Distrito Zona Centro encabezó un operativo conjunto para cumplimentar una orden de cateo en un domicilio de la calle Óscar Flores, lo que permitió detener a dos personas en flagrancia, por delitos contra la salud, ayer miércoles 18 de febrero.

Elementos del Ministerio Público (MP) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Policial (UIP) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), ejecutaron el mandato concedido por Juez de Control del Distrito Morelos, bajo la causa penal 299/2026.

Como resultado, fueron detenidos en flagrancia por delitos contra la salud, Leticia E. Z., de 62 años, originaria de la ciudad de Chihuahua, y Arnulfo L. S. de 46 años, originario de ciudad Durango, Durango.

A estas personas les fue asegurado lo siguiente:

1 bolsa de plástico de color negro, que en interior contenía una hierba verde, seca y olorosa, con las características del narcótico conocido como mariguana, con un peso de 4.100 kilogramos.

⁠15 bolsas de plástico, que contenían una hierba verde, seca y olorosa, con las características de la mariguana, que tuvieron un peso de 400 gramos.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada, para continuar con las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).